Perú enviará nota de protesta a Colombia por sobrevuelo militar no autorizado

El Gobierno peruano anunció que remitirá una nota de protesta oficial a Colombia tras detectarse el ingreso de una aeronave militar de ese país a territorio aéreo nacional sin la autorización correspondiente. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros luego de que las explicaciones ofrecidas por el vecino país no resultaran satisfactorias para las autoridades peruanas.

“La presidenta, al haber tomado conocimiento de ello, y durante el desarrollo del Consejo de Ministros del día de hoy, se ha dispuesto que se imponga de inmediato la respectiva nota de protesta, que la Cancillería deberá hacer”, indicó.

Según informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el incidente ocurrió en la zona de Santa Rosa, en la región Loreto, cuando una nave sobrevoló las inmediaciones de la isla Chinería sin que se conociera inicialmente su procedencia. Posteriormente, se confirmó que se trataba de un avión militar colombiano que operaba sin permiso oficial para cruzar la frontera aérea.

El jefe del Gabinete explicó que, tras constatar la matrícula y tipo de aeronave, se solicitó de inmediato una aclaración por las vías diplomáticas y militares. Sin embargo, las respuestas recibidas no convencieron al Ejecutivo, lo que motivó la medida de enviar el reclamo formal a través de la Cancillería.

Arana calificó el hecho como “sorpresivo e indignante” y subrayó que cualquier vuelo extranjero en territorio peruano debe contar con la aprobación de las autoridades.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, detalló que la nave identificada era un modelo A-29 Super Tucano, empleado habitualmente en operaciones de apoyo aéreo a fuerzas terrestres. Indicó que el avión incursionó a una altitud de entre 200 y 300 metros, lo que, remarcó, carece de justificación si no existe un permiso previo de sobrevuelo.

El Ejecutivo recibió respaldo de diversas instituciones y gremios, entre ellas el Congreso, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, organizaciones empresariales, universidades y partidos políticos. Todas coincidieron en la importancia de defender la soberanía nacional y de mantener una postura firme frente a este tipo de incidentes.

Finalmente, Arana reafirmó que el Perú defenderá su integridad territorial y la jurisdicción sobre la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa, al tiempo que reiteró la voluntad de mantener relaciones cordiales con Colombia, país con el que comparte lazos históricos y de cooperación. No obstante, recalcó que la amistad no exime el respeto a los límites y normas que regulan el espacio aéreo.

