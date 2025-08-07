Gustavo Petro no reconoce a Perú sobre islas Santa Rosa ni tampoco a las “autoridades de facto”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Leticia este jueves por la mañana por la Batalla de Boyacá. Junto a diversas autoridades, el titular del gobierno colombiano señaló que es Perú quien ha denominado de manera unilateral la pertenencia de la isla Santa Rosa.

El mandamás colombiano señaló que “se está violando el principio de primacía de derecho internacional sobre el derecho interno”. Y es que según Petro, el gobierno colombiano “no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

En medio de su discurso, el presidente colombiano indicó: “La denominada isla de Santa Rosa junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y Perú realizada en 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

Asimismo, Petro señaló que “la ley por medio de la cual crea al denominado distrito de Santa Rosa de Loreto, es un acto unilateral del Perú que desconocen los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacia de derecho internacional sobre el derecho interno”.

NO RECONOCE LA SOBERANÍA PERUANA

Petro agregó que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de fcato impuestas en la zona. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inacaeptable y violatorio al espírtiu de la libre navegabilidad por el río Amazonas contemplado en el acta adicional del protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12”.

