Perú mantiene diálogo con Estados Unidos para mitigar el impacto de cambios arancelarios

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que mantiene un diálogo constante con las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de explorar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de las medidas comerciales establecidas por el Gobierno de Donald Trump.

Los cambios en el tratamiento arancelario anunciados por la nueva proclama presidencial se aplica a diversos bienes manufactureros compuestos por cobre, acero y aluminio. Ante ello, el Perú analiza las posibles implicancias sobre el comercio bilateral y la competitividad de la oferta exportable, dentro del marco de los compromisos internacionales.

🚨 | Ante la nueva proclama del Gobierno de Estados Unidos sobre cambios arancelarios a productos con cobre, acero y aluminio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (#Mincetur) informa lo siguiente. 📰 #COMUNICADO: pic.twitter.com/6ZkCsbWQq5 — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) April 9, 2026

ACCIONES DE MINCETUR ANTE MEDIDAS ARANCELARIAS DE EE. UU.

El Mincetur señala, además, que viene tomando las siguientes acciones en torno a las medidas comerciales de Estados Unidos.

Se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos, a fin de monitorear su evolución.

Se refuerza la estrategia de promoción comercial y de diversificación de mercados, mediante una activa agenda de negociaciones comerciales, la participación en ferias, misiones empresariales y ruedas de negocios, que permitan ampliar la presencia de productos peruanos, especialmente en segmentos de mayor valor agregado.