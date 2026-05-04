Edmundo Lizarzaburu es el sexto presidente de Petroperú en menos de un año

En medio de una crisis financiera y de una marcada inestabilidad institucional, Petroperú designó a Edmundo Lizarzaburu Bolaños como nuevo presidente del directorio. Lizarzaburu es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría en Investigación en Ciencias de la Administración y un doctorado en Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, según la información consignada en la nota original.

Su principal reto será encaminar a la compañía en un escenario complejo, marcado por los cuestionamientos sobre su sostenibilidad y por los pedidos, desde algunos sectores, para avanzar hacia un proceso de privatización.

La crisis de Petroperú no se limita a sus problemas financieros. La empresa atraviesa además una etapa de fuerte inestabilidad en su conducción. Según registro de designaciones de la empresa, desde octubre de 2025 han pasado siete presidentes del directorio, una rotación que dificulta cualquier estrategia de recuperación sostenida.

Antes de esta nueva designación, Lizarzaburu ya había formado parte del directorio de Petroperú y se desempeñaba como vicepresidente desde julio de 2025, de acuerdo con la misma información proporcionada.

ASÍ QUEDA EL DIRECTORIO DE PETROPERÚ

El Directorio de Petroperú queda conformado por Edmundo Lizarzaburu Bolaños como presidente, Carlos Linares Peñaloza como vicepresidente, Berthin Gómez Vela, Richard Almerco, Julio César De La Rocha Corzo, Néstor Herrera Guerrero, (representante de los trabajadores) y Luis Alberto Camino (representante de los trabajadores suplente).

SIETE PRESIDENTES EN MÁS DE MEDIO AÑO

Estos son los nombres consignados en la relación de recientes presidentes del directorio de Petroperú:

Edmundo Lizarzaburu Bolaños, desde mayo de 2026

Roger Arévalo Ramírez, desde el 26 de marzo de 2026

Edgar Zamalloa Gallegos, desde marzo de 2026

Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, desde diciembre de 2025

Alberto Canales Gálvez, desde el 15 de noviembre de 2025

Fidel Moreno Rodríguez, desde el 17 de octubre de 2025

Alejandro Narváez Liceras, desde el 8 de noviembre de 2024

Entre ellos, Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares destacó por convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia del directorio de Petroperú. Sin embargo, su permanencia en el cargo también fue breve.

Por su parte, Alejandro Narváez Liceras fue el último en lograr cierta continuidad, al mantenerse en el puesto entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, hasta su salida en medio de cuestionamientos.

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