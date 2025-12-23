Petroperú nombra a su primera presidenta: Elba Rojas Álvarez reemplazará a Luis Canales Gálvez

La Junta General de Accionistas de Petroperú S.A. acordó un cambio histórico en la conducción de la principal empresa estatal del país. A partir de este 23 de diciembre, Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares asume la presidencia del Directorio de Petroperú, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo desde la creación de la compañía.

La decisión fue adoptada el 22 de diciembre y comunicada oficialmente por la empresa mediante un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En dicha sesión, la junta dio por concluida la designación de Luis Alberto Canales Gálvez como presidente del Directorio. Canales Gálvez culminó sus funciones ese mismo día, aunque continuará formando parte del Directorio en calidad de director independiente.

El relevo en la presidencia se produce en un contexto de cambios internos en Petroperú. Según fuentes del sector, la modificación en la cabeza del Directorio podría derivar en una recomposición de las gerencias, luego de que la empresa haya registrado salidas de funcionarios clave en las últimas semanas, en medio de un escenario financiero y operativo complejo para la petrolera estatal.

NUEVA CABEZA

Elba Rojas Álvarez de Mares ya formaba parte del Directorio de Petroperú como directora independiente desde el 15 de noviembre de 2025. Con el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas, dejará dicho puesto para asumir la presidencia del órgano máximo de dirección. Su designación marca un hito en la historia corporativa de la empresa y representa un avance en materia de participación femenina en cargos de alta dirección dentro del sector energético estatal.

La empresa también informó sobre la composición actualizada del Directorio. Además de Rojas Álvarez de Mares y Canales Gálvez, lo integran Luis Alberto Camino Quinde, Néstor Reynaldo Herrera Guerrero y Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, quienes participan como directores representantes de los trabajadores o en calidad de suplentes, conforme a lo señalado en el documento presentado ante la SMV.

La Junta General de Accionistas de Petroperú está conformada por el Estado Peruano como único accionista. Está integrada por cinco representantes: el ministro de Energía y Minas, quien la preside; la ministra de Economía y Finanzas; el viceministro de Hidrocarburos; el viceministro de Hacienda; y el viceministro de Economía. Este órgano se rige por lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 43 y los estatutos de la empresa, y es el encargado de definir las principales decisiones estratégicas de la petrolera estatal.

