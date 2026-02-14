Piden incluir vacancia de Jerí durante pleno del 17 de febrero donde atenderán mociones de censura

El congresista Segundo Montalvo remitió un documento formal al presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, en el que solicita que se priorice con carácter urgente la inclusión de una moción de orden del día en la agenda de la sesión extraordinaria del Pleno convocada para este martes 17 de febrero.

En el oficio, el legislador insta a la Presidencia del Parlamento a otorgar tratamiento inmediato al pedido de vacancia contra José Jerí, bajo la causal de permanente incapacidad moral, contemplada en el artículo 113, numeral 2, de la Constitución Política del Perú. Según señala, dicha solicitud fue presentada oportunamente y cumple con los requisitos formales establecidos en la normativa vigente.

Sin embargo, mediante citación oficial, el presidente encargado del Congreso convocó a la sesión extraordinaria del Pleno para el martes 17 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m., la cual se realizará de forma presencial en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión. De acuerdo con la agenda difundida, el único punto a tratar será el debate y votación de siete mociones de censura, de carácter multipartidario, presentadas contra el jefe de Estado.

INSISTE EN LA VACANCIA

Frente a este escenario, Montalvo sostiene que, por la naturaleza del pedido de vacancia y su impacto en la institucionalidad democrática, resulta indispensable que el Pleno del Congreso debata el tema sin mayores dilaciones. En ese sentido, exhorta a que su moción sea incorporada en la agenda ya programada, a fin de garantizar un pronunciamiento dentro de los plazos más breves posibles.

La figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente constituye uno de los mecanismos de control político que puede ejercer el Parlamento. Para su eventual aprobación se requiere el cumplimiento de un procedimiento específico y el voto favorable de una mayoría calificada de congresistas, conforme a lo establecido en la Constitución.

Hasta el momento, la Presidencia del Congreso no ha informado públicamente si el pedido formulado por Montalvo será incorporado en la agenda de la sesión extraordinaria. Se espera que en las próximas horas se defina si la moción de vacancia será debatida este martes, en un contexto político marcado por múltiples iniciativas de control parlamentario contra el Ejecutivo.

