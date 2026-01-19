Piden la renuncia de José Jerí: congresista Cueto dijo estar desilusionado del presidente

El congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, solicitó públicamente la renuncia de José Jerí luego de confirmarse una serie de reuniones que este último habría sostenido con empresarios chinos cuestionados. Según la información difundida, dichos encuentros no fueron consignados en la agenda oficial y se habrían realizado de manera reservada con el presidente llegando incluso con capucha y lentes de sol, lo que ha generado críticas y suspicacias en el ámbito político.

En declaraciones a la prensa, Cueto señaló que estos hechos han motivado la circulación de pedidos de vacancia dentro del Congreso de la República. “Ya están circulando pedidos de vacancia”, afirmó el parlamentario, aunque aclaró que, hasta el momento, su bancada no ha debatido ni acordado respaldar formalmente alguna de estas iniciativas. “Desde Honor y Democracia no se ha discutido el apoyo a la medida”, precisó.

NUEVA MESA DIRECTIVA

Pese a ello, Cueto consideró que la situación amerita una decisión personal por parte de Jerí. “Debería dar un paso al costado, sería bueno que lo haga él solo”, manifestó. El congresista recordó que una eventual renuncia del titular del Parlamento implicaría la caída de la Mesa Directiva en pleno y obligaría a la elección de una nueva, conforme a lo establecido en el reglamento del Congreso.

El legislador también se refirió al fondo de las reuniones cuestionadas y sostuvo que el problema no radica en el acercamiento con el sector empresarial, sino en la falta de transparencia. “No es malo que se reúna con empresarios para captar inversión al país. Lo único que se pide es que sea transparente”, subrayó, al remarcar que la omisión de estos encuentros en la agenda oficial debilita la confianza pública.

Finalmente, Cueto señaló que el presidente debería dar explicaciones claras ante la ciudadanía y la prensa. En ese sentido, consideró necesario que convoque a una conferencia en Palacio de Gobierno para responder todas las interrogantes que se le formulen y esclarecer los cuestionamientos surgidos.

