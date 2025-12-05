PJ dicta 18 meses de prisión preventiva a Víctor Polay, exlíder de MRTA

El exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Victor Polay, recibió 18 meses de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Polay es acusado por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado por el caso ‘Las Gardenias’.

La medida fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima, por crímenes cometidos entre 1989 y 1992 contra miembros de la comunidad LGTBI, al acreditar riesgo de obstaculización, fundados y graves elementos de convicción y peligro de fuga de Polay, cuyo entorno familiar y amical se encuentra en Argentina y otros países.

