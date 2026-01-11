PJ dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo

El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo Salas y otros ocho investigados este domingo 11 de enero, en el marco de una investigación por presunta organización criminal. La medida fue emitida por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, tras evaluar los requerimientos presentados por el Ministerio Público.

La resolución alcanza al gobernador regional del Callao, así como a ocho funcionarios y proveedores vinculados a su gestión, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Para el Poder Judicial, se trata de un caso de alta relevancia que evidencia una respuesta firme frente a denuncias de supuesta corrupción en el ámbito del gobierno regional.

Durante una extensa audiencia, el juez Edie Solórzano Huaraz determinó que existen suficientes elementos de convicción para disponer la detención preventiva de los investigados, con el fin de asegurar su presencia durante el proceso. La tesis fiscal sostiene que los implicados habrían conformado una red dedicada al direccionamiento irregular de contratos públicos.

Según la investigación, esta presunta organización criminal habría gestionado de manera ilícita procesos de contratación por montos que superarían los 1.4 millones de soles, beneficiando intereses particulares y vulnerando los procedimientos regulares. El magistrado analizó los indicios que vinculan a los investigados con actos de colusión agravada y el uso indebido de fondos estatales.

ORDEN DE UBICACIÓN Y CAPTURA

Como parte de la decisión judicial, el juez Solórzano Huaraz dispuso la inmediata ubicación y captura de Castillo Rojo Salas, quien se encuentra prófugo de la justicia desde diciembre de 2025. La orden tiene alcance nacional e internacional, y se ha instruido a la Policía Nacional del Perú a intensificar los operativos para dar con su paradero, al igual que para asegurar la detención de otros implicados.

