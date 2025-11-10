PJ ordena que Delia Espinoza sea repuesta como Fiscal de la Nación en máximo dos días

El Poder Judicial (PJ) exigió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restablecer a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días, permitiendo la continuación de sus funciones.

Esta medida surge tras la determinación del Noveno Juzgado Constitucional. La instancia judicial señaló que la JNJ no cumplió correctamente la cautelar previa, la cual demandaba la restitución de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público y la anulación total del proceso disciplinario en su contra, origen de su suspensión.

La disposición judicial, firmada por el juez Juan Torres Tasso, suspende la Resolución 143-2025-JNJ y convalida el Acuerdo N.° 6579-2024 y la Resolución N.° 058-2024-MP-FN-JFS, documentos que formalizaron su designación.

El magistrado fundamentó que los cuatro cargos del proceso disciplinario contra la funcionaria derivan de un artículo (el 3 de la resolución 231-2025-JNJ) cuya ejecución el propio juzgado ya había suspendido. Por ende, todas las imputaciones debían quedar sin efecto, no solo algunas, como pretendía la entidad disciplinaria.

El abogado de la fiscal, Luciano López, confirmó la noticia en la red social X, indicando que la nueva acción legal suspende la decisión de la JNJ que separó a su patrocinada de los cargos de Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación.

López precisó que, si bien el mandato pide la reposición, la suspensión de la medida preventiva de la JNJ que la apartaba como Fiscal Suprema automáticamente le restituye ese título y, por consiguiente, su calidad de Fiscal de la Nación. El letrado anunció que solicitarán una aclaración al juzgado.

