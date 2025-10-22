PJ ordena transferir más de S/ 1.6 millones de Vladimir Cerrón a favor del Estado

El Poder Judicial (PJ) confirmó, a través de sus redes sociales, que la Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima dispuso, por unanimidad, transferir más de S/ 1.600 millones de dos cuentas bancarias de Vladimir Cerrón Rojas en favor del Estado, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

De esta forma, el colegiado integrado por los jueces Víctor Valladolid Zeta (presidente), Flor Acero Ramos y Eduardo Torres Vera, declaró infundado el recurso de apelación presentado por el prófugo Vladimir Cerrón y confirmó la sentencia de primera instancia expedida por el Primer Juzgado Permanente de Extinción de Dominio, el pasado 5 de mayo.

Con esta resolución, el PJ ratificó que el dinero depositado en las dos cuentas bancarias de Vladimir Cerrón carecen de origen lícito demostrado, por lo cual deben pasar al control del Estado. Ahora, los más de S/ 1.600 millones serán administrados por el Pronabi, entidad que se encarga de gestionar los bienes incautados y extinguidos mediante juicios.

A los pocos minutos de conocida la noticia, Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, se pronunció calificando esta decisión como un “franco abuso judicial”, señalando cuál sería el origen legal del dinero que pasa a poder del Estado peruano y anunciando que presentará una apelación.

“Con la moral en alto. En franco abuso judicial la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio ordena extinguir mis sueldos de médico en EsSalud, gobernador regional en GRJ y docente universitario en la UNCP, de 20 años de trabajo, debidamente acreditados. La ley no se puede aplicar retroactivamente y tampoco tengo sentencia penal, violándose la ley y la jurisprudencia del TC flagrantemente. Apelaré la decisión“, publicó en su cuenta de X (exTwitter).

