Ejecutivo oficializa ley de amnistía para militares, policías y comités de autodefensa

El Poder Ejecutivo oficializó la ley aprobada por el Congreso que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La norma, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano, excluye de este beneficio a quienes estén acusados de terrorismo o delitos de corrupción de funcionarios, los cuales seguirán siendo procesados conforme a ley.

El texto también contempla una amnistía de carácter humanitario para mayores de 70 años de las Fuerzas Armadas, la PNP o exintegrantes de Comités de Autodefensa con sentencia firme —o en etapa de ejecución— por hechos derivados de la lucha contra el terrorismo en el mismo periodo. El beneficio aplica tanto para penas de prisión efectiva como suspendida, siempre que no existan condenas por terrorismo ni corrupción.

La presidenta Dina Boluarte promulgó la norma en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno la víspera.