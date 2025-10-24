Poder Judicial condena a 15 años de prisión efectiva a Guillermo Bermejo

Lo último. El congresista Guillermo Bermejo ha sido condenado a 15 años de prisión efectiva por el Poder Judicial por haber tenido una afiliación a la organización terrorista a Sendero Luminoso. Fue la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora quien dio la sentencia.

El Poder Judicial dispuso la inhabilitación de Bermejo para obtener mandato o cargo público, es decir, al ser congresista y cometer el delito de afiliación al terrorismo (antes de ser parlamentario) podría ser trasladado a una carceleta en los próximos minutos.

Asimismo, se suspenden los derechos políticos para Guillermo Bermejo en un plazo de 2 años posteriores al cumplimiento de esta pena (2040). Es decir, Bermejo no podrá ocupar un cargo público hasta el año 2042. Asimismo, Guillermo Bermejo deberá pagar una multa de reparación civil de 100 mil soles.

