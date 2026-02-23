Poder Judicial decidirá si se dicta impedimento de salida del país a Adrián Villar, investigado por muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar sería el supuesto conductor del vehículo que atropelló y acabó con la vida de la joven deportista, Lizeth Marzano. Hasta el momento se conoce que el acusado está en libertad afrontando la investigación.

Para este lunes 23 a los 8 p.m, el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Lima programó una audiencia virtual para decidir si se dicta impedimento de salida a Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de la joven Marzano, el pasado 17 de febrero.

#LoÚltimo31°Juzgado de Investigación Preparatoria de la @CSJdeLima programó para hoy,23 de febrero a las 8:00 pm. la audiencia virtual de impedimento de salida del país contra Adrían Villar Chirinos,investigado por la muerte de Lizeth Marzano.Audiencia se transmitirá #JusticiaTv pic.twitter.com/P85FYRZCa6 — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) February 23, 2026

Según la Fiscalía, Villar habría sido la persona quien manejaba el vehículo que atropelló y mató a Lizeth Marzano. En imágenes se ve cómo la unidad la arrolla y el conductor sigue su camino.

Por otro lado, el hermano de la víctima, Gino Marzano, criticó que el presunto responsable aún no tiene una medida en su contra.

