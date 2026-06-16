Partidos de hoy, martes 16 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 16 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 16 DE JUNIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | Francia vs Senegal – América TV, DSports, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN
5:00 p.m. | Irak vs Noruega – DSports, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN
8:00 p.m. | Argentina vs Argelia – América TV, DSports, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN
11:00 p.m. | Austria vs Jordania – DSports, DGO, Disney+, Paramount+, DAZN