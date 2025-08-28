Poder Judicial multa al JNE por incumplir orden de inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

El Poder Judicial impuso una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) a cada miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al director de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Andrés Paredes San Román, por incumplir resoluciones que ordenaban inscribir al partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, para participar en las elecciones generales de 2026.

La sanción fue dispuesta por el juez John Paredes, del Tercer Juzgado Constitucional, contra los magistrados Roberto Burneo Bermejo, Martha Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Rubén Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli, además del director del ROP. Cada uno deberá pagar 5 URP, equivalentes a 535 soles por unidad.

En su resolución, el juez también ordenó remitir copias al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones ante el incumplimiento del mandato judicial.

INSCRIPCIÓN DE UNIDAD POPULAR

El magistrado recordó que el 31 de julio dispuso la inscripción de Unidad Popular, pero el JNE declaró la medida “inejecutable”. Ante ello, el 18 de agosto el juzgado anuló la decisión del organismo electoral y advirtió que aplicaría sanciones si persistía el desacato.

Ahora, el juez ha ordenado nuevamente al JNE cumplir la inscripción en un plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de nuevas multas progresivas y la posibilidad de un procedimiento disciplinario que podría derivar en la destitución de los funcionarios involucrados.

Cabe apuntar que, el 25 de agosto, el procurador del JNE presentó un recurso de apelación contra la resolución del 18 de agosto. El juez Paredes lo concedió el 27 de agosto, pero sin efecto suspensivo, lo que significa que el fallo sigue siendo de obligatorio cumplimiento mientras la instancia superior revisa el caso.

