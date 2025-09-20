Premier Eduardo Arana habría infringido neutralidad electoral, según informe del JEE

El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro presentó un informe en el que advierte que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, habría vulnerado el principio de neutralidad en el actual proceso electoral.

El documento indica que el premier difundió, a través de las redes oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), un pronunciamiento que podría interpretarse como un respaldo a la organización política Fuerza Popular.

De acuerdo con el informe, esta acción configuraría una presunta infracción a las normas electorales, pues compromete la imparcialidad que deben mantener las autoridades durante la campaña.

En concreto, se cita el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, que prohíbe a los funcionarios favorecer, de forma directa o indirecta, a una agrupación en contienda.

La exigencia de neutralidad busca garantizar la igualdad de condiciones entre los partidos y preservar la transparencia de los procesos democráticos; por ello, cualquier acción que altere ese equilibrio se considera una falta grave.

El caso fue remitido al JEE de Lima Centro 1, instancia encargada de evaluar el documento y determinar si corresponde iniciar un procedimiento administrativo contra el titular de la PCM.

Si la denuncia prospera, Eduardo Arana podría enfrentar sanciones previstas en la normativa electoral. Por ahora, se espera la decisión final del jurado sobre este caso.

