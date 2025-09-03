Premier Eduardo Arana se pronunció tras decisión del PJ de dejar en libertad a Martín Vizcarra

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció luego de que el Poder Judicial aceptara en parte la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra y decidiera dejar sin efecto la prisión preventiva que el expresidente venía cumpliendo en el penal de Barbadillo.

“Todos los peruanos tenemos la obligación de respetar la constitución y desde el Ejecutivo tenemos el deber de respetar las decisiones judiciales. Por ello, nos enmarcamos en el respeto a las decisiones judiciales que debemos cumplir”, señaló Arana en conferencia de prensa.

Consultado sobre las acusaciones de Martín Vizcarra sobre que el Gobierno estaba detrás de la prisión preventiva dictada en su contra, el Jefe del Gabinete descartó que desde el Ejecutivo tengan injerencia en las decisiones judiciales.

“No soy partidario de responder ante las acusaciones que tienen carácter político. Asumo que hay defensores que incluyen en su defensa ese tipo de argumentos. Este Gobierno no ha utilizado, no utiliza ni utilizará el poder que tiene para interferir en la justicia ni en ningún caso en particular, ni para perjudicar ni para beneficiarnos. Este Gobierno cree en las instituciones, la institución es un valor que nos permite vivir en democracia”, concluyó Eduardo Arana.

