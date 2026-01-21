Presentan oficialmente moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresario chino

Tal como se venía anunciando, la moción de censura contra el presidente José Jerí fue presentada oficialmente ante la oficialía mayor del Congreso de la República tras alcanzar el respaldo de 20 parlamentarios. Medida obedece a las cuestionadas reuniones del jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang que no se registraron en la agenda oficial.

La iniciativa, impulsada por la congresista Ruth Luque, cuenta en su mayoría con las firmas de integrantes de las bancadas de izquierda y un representante de Avanza País.

“Moción de censura presentada. Se cumplió el requisito exigido; cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”, indicó la congresista Luque al compartir el documento en su cuenta oficial de X.

¿Quienes firmaron la moción de censura?

Silvana Robles

Carlos Zeballos

Victor Cutipa

Alfredo Pariona

Margot Palacios

Pasión Dávila

Susel Paredes

Wilson Quispe

Jaime Quito

Elias Varas

Sigrid Bazán

Kira Alcarraz

Hamlet Echevarría

Alex Flores

Karol Paredes

Edwin Martínez

Flor Pablo

Ruth Luque

Flavio Cruz

Roberto Sánchez

¿José Jerí podría ser destituido del cargo?

Luego de alcanzar el respaldo necesario, se podrá admitir el debate de la moción de censura con la mitad más uno de los congresistas hábiles, y luego aprobar la moción con mayoría simple entre los presentes. En caso que esta prospere, José Jerí dejaría de ser presidente del Congreso y, por consiguiente, tendría que dejar el cargo de presidente de la República.

¿Quién asumiría? Según explicó José Cevasco Piedra, exoficial mayor del Congreso, el vicepresidente encargado de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, asumiría ambas funciones de manera interina. Otro escenario sería renovar toda la Mesa Directiva y es el Pleno el encargado de elegir una nueva autoridad.

