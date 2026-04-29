Balcázar tras anunciar solicitud de crédito para becas: “Tendrán que firmar un compromiso de volver al Perú”

El presidente de la República, José María Balcázar, confirmó que el Ejecutivo solicitará un crédito suplementario al Congreso para financiar el programa Beca Generación del Bicentenario, tras la revelación de Punto Final sobre la falta de presupuesto para cientos de jóvenes.

Durante su discurso por el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario anunció que desde el Ejecutivo gestionarán con el Congreso un crédito suplementario para asegurar la continuidad de la Beca Generación del Bicentenario, la que beneficia a cientos de egresados peruanos con alto rendimiento académico.

Los profesionales denunciaron recientemente que la convocatoria para la beca no se abrió dentro de los plazos como en años anteriores, y que sus estudios de posgrado en diferentes universidades del extranjero corrían riesgo por falta de presupuesto por parte del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“Estamos empeñados en que tan pronto como el Congreso nos apruebe el crédito suplementario, vamos a tener esta necesidad que estamos padeciendo en este momento… yo mismo he apoyado eso, soy coautor del proyecto de que se implemente esa beca bicentenario”, indicó el mandatario.