Presidente José Jerí pide presentarse mañana en la Comisión de Fiscalización para responder por reuniones con empresario chino

El presidente José Jerí solicitó acudir mañana al Congreso de la República para responder ante la Comisión de Fiscalización por las reuniones no registradas oficialmente con un empresario chino.

A través de un documento remitido al legislador Elvis Vergara Mendoza, presidente de la comisión fiscalizadora, el jefe de Estado pidió que se programe una sesión extraordinaria para el día miércoles 21 de enero a fin de acudir presencialmente y dar sus descargos respecto de los reportes periodísticos emitidos por Punto Final, el cual expone sus reuniones con el empresario Zhihua Yang.

“La presente solicitud se formula frente a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna, en el marco del ejercicio de la función de control parlamentario”, se lee en la solicitud en la que José Jerí se pone a disposición de la comisión de Fiscalización.

#LOÚLTIMO| 🔴 Presidente José Jerí pide presentarse mañana ante la comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no registradas oficialmente con un empresario chino. 📌Más información en https://t.co/nqNMZ8kb2L pic.twitter.com/5TuQ8vnJMK — Latina Noticias (@Latina_Noticias) January 20, 2026

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7