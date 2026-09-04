Proponen ley que plantea permitir el ingreso de alimentos y garantizar puntos de hidratación gratuita en eventos masivos

El diputado Ángel Meneses Crispín de Ahora Nación junto con otros congresistas de dicha bancada, presentaron un proyecto de ley que busca garantizar el derecho de los consumidores a ingresar con agua, alimentos y bebidas de consumo personal a eventos de concurrencia masiva con un aforo igual o superior a 500 personas.

La iniciativa prohíbe a los organizadores impedir el ingreso gratuito de botellas selladas y transparentes con agua para consumo personal. Además, los eventos deberán contar con puntos de hidratación gratuita, abastecidos con agua apta para el consumo humano, debidamente señalizados y disponibles desde el ingreso del público hasta la culminación del espectáculo. Estos espacios deberán contar con una cantidad suficiente de agua de acuerdo con el aforo y la duración del evento, e incluir bebederos.

El proyecto también permite que los asistentes ingresen con sus propios alimentos y bebidas, siempre que sean iguales o de características similares a los productos que se ofrecen dentro del evento. Esta posibilidad podría restringirse de manera general para todos los asistentes cuando existan razones objetivas y justificadas. El agua queda exceptuada de esta restricción.

La propuesta no se aplicaría a eventos teatrales ni a aquellos eventos de concurrencia masiva organizados en el marco de los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura, en los que se prohíba de manera general el consumo de alimentos y bebidas.

Los organizadores también deberán informar, con al menos tres días de anticipación, las características de las botellas de agua y los recipientes de alimentos permitidos, así como las condiciones de seguridad para el ingreso. Esta información deberá difundirse en sus páginas web, redes sociales y otros canales de comunicación.

La fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones estaría a cargo del Indecopi, que podría supervisar y sancionar las infracciones conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

INCENTIVO DE LA PROPUESTA

Los autores de la iniciativa sostienen que las restricciones para ingresar con agua y alimentos pueden afectar la salud y seguridad de los asistentes, especialmente en eventos de larga duración, con altas temperaturas o gran concentración de público. Como antecedente, el proyecto cita una norma aprobada en el estado brasileño de Río de Janeiro que obliga a los organizadores de conciertos y festivales a permitir el ingreso de agua potable y disponer de puntos de hidratación gratuita.

De aprobarse, la norma entraría en vigencia 90 días calendario después de su publicación, plazo previsto para su adecuación e implementación.