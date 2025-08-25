Maria del Carmen Alva pide un informe detallado al director del hospital de la PNP

El último domingo, Punto Final reveló la crítica situación que atraviesan los asegurados del Hospital de Policía Luis N. Sáenz, pues los pacientes deben esperar hasta por dos años una cita médica en donde faltan especialistas y los servicios están al borde del colapso.

Ante ello, tras la emisión del reportaje, la congresista Maria del Carmen Alva ha solicitado un informe de manera detallada y con la documentación respectiva al director del hospital de la policía.