Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 20 de septiembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 20 de setiembre de 2026.

HORROR Y CRUELDAD EN EL LICEO NAVAL

Esta semana, la denuncia de una agresión sexual ocurrida dentro de un bus que trasladaba a los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guisse ha conmocionado al país. El caso ha generado especial preocupación porque tanto la víctima como los presuntos agresores son estudiantes de los últimos años de secundaria y porque ha puesto al descubierto una serie de hechos vinculados al bullying. Las redes sociales se inundaron de mensajes y testimonios de víctimas que, al no haber encontrado una respuesta oportuna, aseguran que mantienen abiertas sus heridas. Profesores y padres de familia también denunciaron que, en este colegio administrado hasta hace unos días por la Dirección de Bienestar de La Marina, la jerarquía y los grados militares de algunos padres tienen mayor peso que la autoridad de los docentes. Ante esta situación, el gobierno decidió que el Ministerio de Educación asuma la administración este colegio.

AEROPUERTO: EQUIPOS “OBSOLETOS” EN TORRE DE CONTROL

Este reportaje revela un informe sobre la situación de la torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez, operada por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Las comunicaciones aeronáuticas continúan dependiendo de un sistema instalado en 2008, cuya tecnología es considerada obsoleta, mientras equipos de última generación permanecen sin ser instalados. Su implementación podría extenderse hasta el 2027. Se conocerá cómo los contratos fueron modificados, por qué equipos adquiridos hace más de un año siguen embalados y cómo el sistema antiguo que actualmente se utiliza no recibe mantenimiento.

DELEGACIÓN DE FACULTADES EN RIESGO

Contra el reloj. Se acerca el día del debate final en la Cámara de Diputados sobre el pedido de las facultades legislativas del Gobierno. Por eso, el Ejecutivo salió a buscar votos, pero encontró resistencia. Es la premisa de la crónica de Harold Moreno, quien esta semana estuvo en el Congreso para registrar las idas y vueltas de ministros y diputados en torno a la solicitud del Poder Ejecutivo para legislar durante 120 días sobre diversos temas. Son 66 iniciativas que están siendo evaluadas en 13 comisiones. Sin embargo, ocho de ellas ya rechazaron el pedido. Mientras las bancadas pequeñas, las llamadas bancadas bisagra, negocian su voto, el Ejecutivo intenta salvar su propuesta. El Poder Legislativo se prepara para decidir si aprobará todo, una parte o rechazará el pedido.

CRIMEN EN CAMPAÑA: ASESINAN A LA CHINA POLO

Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, candidata al Gobierno Regional de Ancash, fue atacada a balazos mientras realizaba campaña en un mercado en Caraz. Días antes había denunciado amenazas y, desde su plataforma digital, cuestionaba a autoridades y denunciaba presuntos actos de corrupción en distintas instituciones, entre ellas municipalidades, gobiernos regionales y la Policía. El reportaje reconstruye sus últimos días, sus denuncias, su trayectoria política y las primeras pistas que siguen la investigación policial y fiscal.

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