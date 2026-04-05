Punto Final: reportajes y resumen del programa de este 5 de abril | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 5 de abril de 2026.

ASÍ SE VIVIÓ EL DEBATE FINAL

El reciente debate presidencial ha vuelto a mover el panorama electoral en el país. En esta última jornada, 34 de los 35 candidatos participaron sus principales propuestas desde el Centro de Convenciones de Lima. En esta ocasión, los temas centrales fueron empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología. Aunque muchos candidatos se enfocaron en leer sus propuestas, también hubo intercambio de críticas entre quienes demostraron mayor soltura al expresarse. Este cierre del debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, coincidió además con el inicio del feriado largo por Semana Santa, lo que dejó algunas escenas particulares. Por ejemplo, el candidato Jorge Nieto Montesinos llegó en una moto policial media hora después de iniciada la primera ronda. Los detalles y lo que dejó la jornada en la crónica de Rodrigo Cruz.

LOS JÓVENES EN EL CENTRO DEL DEBATE

Los jóvenes menores de 30 años representan el 26% del padrón electoral: casi 7 millones de peruanos, de los cuales 2.5 millones votarán por primera vez. Un grupo que, sin duda, puede definir el rumbo de estas elecciones. Jorge Dett revisó los planes de gobierno dirigidos a este sector, compuesto por 50.7% de hombres y 49.3% de mujeres. Además, entrevistó a los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas. ¿qué plantean para incrementar el acceso de los jóvenes a la educación superior cuando hoy solo el 1% lo logra? ¿Y cómo planean frenar la fuga de talentos?, si el 2.5% de estos electores ya vive en el extranjero. Las promesas son diversas: desde ampliar Beca18 y crear nuevos programas de apoyo al talento, hasta la propuesta de un Ministerio de la Juventud.

¿QUIÉNES ACOMPAÑAN A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES?

En el día de las elecciones es importante llegar bien informado. No sólo importa conocer a quien aspira a la presidencia, sino también quiénes lo acompañan en su plancha. Los vicepresidentes podrían, en algún momento, asumir la presidencia como pasó con Martín Vizcarra o Dina Boluarte. Harold Moreno ha puesto las fórmulas presidenciales bajo la lupa y elaborado un perfil detallado de cada candidato. Algunos postulantes a la vicepresidencia son rostros altamente conocidos en la escena política; otros, técnicos o de perfil más reservado.

¿QUIÉN FRENA EL ORO ILEGAL?

En el Perú, la minería ilegal no solo está destruyendo nuestro medio ambiente, sino que también mueve millones de dólares al mercado nacional de manera ilícita. Según el Instituto Peruano de Economía, esta actividad genera alrededor de 12 mil millones de dólares al año. Y lo más preocupante: está ligada a otros delitos graves como la trata de personas, el sicariato y los robos a mano armada por el oro ilegal. Carlos Hidalgo revisó los planes de gobierno de los partidos políticos sobre cómo piensan enfrentar este problema. De los 37 partidos en contienda solo 12 presentan propuestas concretas, aunque aún insuficientes. 13 hacen declaraciones generales y 10 ni siquiera mencionan el tema. Un caso que genera preocupación es Alianza para el Progreso, que propone no criminalizar la minería ilegal. Por otro lado, hay dos partidos (Podemos y Juntos por el Perú) que han pasado del dicho al hecho, actuando desde el Congreso con leyes que modifican el manejo de concesiones mineras llamadas “ociosas”. Además una encuesta de IPSOS muestra que los peruanos creen que la minería ilegal ha crecido y que financia campañas políticas.

EL ABC ELECTORAL

El próximo domingo 12 de abril, el Perú Decide. Pero muchas personas todavía no saben bien cómo votar, debido a los cambios en el sistema electoral y al gran tamaño de la cédula de votación, que mide casi medio metro. En una sola hoja hay varias elecciones: se elige al presidente, a los senadores (tanto del distrito único o nacional como del distrito múltiple o regional), a los diputados y a los representantes del Parlamento Andino. Ese día, las personas deberán escoger entre 35 candidatos presidenciales y entre 37 partidos políticos para el Congreso. Harold Moreno, junto con la Onpe, salió a las calles para ver cuánto sabe la gente sobre este proceso. También hizo una guía práctica para orientar a los miembros de mesa, ya que menos de la mitad ha recibido capacitación. Votar no solo es un derecho, también es un deber.

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