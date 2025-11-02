Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 02 de noviembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 02 de noviembre de 2025.

CRÍMENES DE EXTORSIÓN SIN SENTENCIAS

A doce días del estado de emergencia en Lima y Callao, los crímenes por extorsión siguen en aumento y la justicia no responde. Entre enero de 2024 y julio de 2025, solo se dictaron 20 sentencias por este delito en todo el país, pese a los más de 1300 presos. La impunidad, que supera el 98%, se agrava por la falta de equipos para analizar evidencia clave: de 1400 celulares incautados, más de mil siguen sin revisar. Esta noche, Rodrigo Cruz y la Unidad de Investigación de Latina Noticias revelan por qué el Perú parece estar perdiendo la guerra contra los extorsionadores.

LA BUROCRACIA ENTIERRA A LOS MUERTOS INVISIBLES

En el Día de los Muertos, un nuevo reportaje de Harold Moreno expone cómo la burocracia y la descoordinación entre la Policía y la Fiscalía llevan a que personas plenamente identificadas sean enterradas como NN en fosas comunes del cementerio El Sauce. Casos como los de Mahycol Espinoza y Cristian Quinde revelan un sistema que abandona a los fallecidos y castiga doblemente a sus familias, que no solo deben lidiar con la pérdida, sino también con los altos costos y trámites para recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

ELECCIONES 2026: EN EL PARTIDOR

El plazo para presentar precandidaturas presidenciales venció el 31 de octubre, y se estima que más de 60 aspirantes competirán por llegar al sillón presidencial. A esto se suman cerca de 8 mil postulantes al Congreso, en un proceso interno que definirá a los candidatos oficiales en diciembre. Carlos Hidalgo analiza cómo estas elecciones, con la reaparición del Senado y una sobreoferta de postulantes, se perfilan como las más fragmentadas y desconectadas del interés ciudadano en la historia reciente del país.

MILLONARIO CONVENIO PERÚ–ALEMANIA NO AVANZA

Un convenio de 44 millones de euros firmado en 2021 entre Alemania y Perú para construir ciclovías casi no ha avanzado. A tres años del acuerdo, solo se ha ejecutado una quinta parte del presupuesto en Lima, y nada en las regiones. El periodista alemán Philippe Fischer, quien visitó el país, reveló el estancamiento y la indignación que el caso generó en Alemania. Harold Moreno entrevistó a funcionarios del MTC y la Municipalidad de Lima, cuyas justificaciones evidencian una alarmante falta de gestión y transparencia.

DENUNCIAN ABUSOS DE SOLDADOS BRASILEÑOS

La comunidad nativa Nueva Esperanza, del pueblo Yagua en Loreto, denuncia que soldados brasileños restringen su libre tránsito por el río Yavarí, retienen embarcaciones peruanas y destruyen toneladas de pescado, su principal sustento. Sin presencia militar peruana en la zona, los comuneros viven entre el abandono y los abusos. Harold Moreno investigó el caso y confirmó que la embajada de Brasil convocará una reunión bilateral para atender las denuncias, aunque los Yaguas temen que las promesas se queden nuevamente en el papel.

VIDEO RECOMENDADO