Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 05 de octubre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 05 de octubre de 2025.

CRIMEN, FUGA Y CAPTURA: EL VIAJE DEL “ PEQUEÑO J ”

El 19 de septiembre, un triple crimen en Florencio Varela, Buenos Aires, conmocionó a Argentina y Perú. El principal sospechoso de ordenar las torturas, asesinatos y transmisión en vivo es el peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como “Pequeño J”. Tras huir de Argentina, cruzar Bolivia e ingresar al Perú rumbo a Trujillo, fue capturado en Pucusana escondido en un camión.

En exclusiva con María Horna, negó los cargos y dijo que escapó porque en Argentina lo tratan “como si fuera Pablo Escobar”. Mientras se resuelve su extradición, cumple nueve meses de prisión preventiva en el penal de Chancay.

¿ “E L MONSTRUO ” ACORDÓ SU CAPTURA PARA COBRAR RECOMPENSA?

A una semana de la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, sigue la disputa por la recompensa de un millón de soles ofrecida por el Gobierno. María Horna accedió a nuevos detalles: en Paraguay, donde cayó el llamado “secuestrador de secuestradores”, estuvo acompañado por Daiana Jasmín Martínez, de 25 años, señalada como receptora del dinero de sus extorsiones en Lima Norte.

Un informante cercano a ella entregó la ubicación exacta de Moreno, aunque versiones apuntan a que ambos habrían pactado con él para quedarse con la recompensa. En esta trama también figura Lizeth Cruz, madre de la hija de Moreno, quien lo acompañó en su fuga por Bolivia y Paraguay.

CRIMEN SIN FRENO EN EL TRANSPORTE URBANO

La crisis del transporte público no da tregua. Tras el asesinato de otro chofer en San Juan de Miraflores, transportistas de Lima Este anunciaron que paralizarán este lunes. El jueves ya se sintió un paro convocado por la Coordinadora de Transporte Urbano, con rutas vacías en varios distritos.

Roberto Ramírez investigó las extorsiones al sector y advierte que el país estaría entrando a una segunda fase del crimen organizado: primero cobran cupos y luego imponen sus propias unidades, convirtiéndose en falsos empresarios del transporte.

CONGRESISTA ACUÑA DEVUELVE PARTE DEL ÁREA INVADIDA

Del dicho al hecho hay mucho trecho reza el refrán y bien podría aplicarse al caso de la congresista María Acuña Peralta. Tras recibir una notificación de la Municipalidad de Surco para devolver 165 metros cuadrados que ocupaba ilegalmente en un parque de la urbanización Los Álamos, Acuña restituyó solo 100 metros cuadrados y dejó pendientes los 65 restantes.

La municipalidad derribó parte de la reja, pero no pudo continuar al encontrar personas dentro del inmueble. El operativo buscaba recuperar 84 lotes invadidos y solo logró liberar 15. En exclusiva, Carlos Hidalgo revelará la lista de otros 120 vecinos que deberán devolver áreas públicas, entre ellos el exgobernador Mesías Guevara, el humorista Edwin Sierra y un juez superior.

CONGRESO EN RUINAS

El Congreso atraviesa uno de sus peores momentos, y no solo por la baja aprobación ciudadana: su sede histórica está en ruinas. Techos con huecos, muros de adobe y un tercer piso irregular ponen en riesgo la vida de hasta 240 personas en caso de sismo, según la propia oficina de Gestión de Riesgos. Aun así, los gastos no se detienen: el Parlamento impulsa una remodelación millonaria de más de 85 millones de soles para adaptarse al nuevo sistema bicameral.

Roberto Ramírez y la Unidad de Investigación de Latina Noticias revelan en exclusiva el verdadero estado del Palacio Legislativo.