Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 11 de enero

MÁS MUERTES QUE EL AÑO PASADO

En los primeros días del año se registraron 51 homicidios, con un promedio de 5,6 muertes diarias y picos de hasta ocho asesinatos en menos de 24 horas. Las principales víctimas son choferes, mototaxistas, comerciantes y ciudadanos comunes, afectados por sicariato y extorsión.

Los crímenes se concentran en varios distritos de Lima y regiones. Un análisis revela anomalías: bajaron denuncias de extorsión y en zonas sin homicidios, estos aparecieron tras declararse el estado de emergencia.

CORREDOR HUMANITARIO PARA MIGRANTES VENEZOLANOS

Tras la captura de Nicolás Maduro, miles de migrantes venezolanos en Perú evalúan regresar a su país. Chile propuso un corredor humanitario que permitiría el retorno de hasta 200 mil personas en un año. Sin embargo, 700 mil venezolanos tienen situación migratoria irregular en Perú. Un informe revela que el 96% de órdenes de expulsión emitidas no se ejecutaron, lo que pone en duda la viabilidad del plan.

TRUMP, LOS RODRÍGUEZ Y EL ORO NEGRO

La operación “Resolución Absoluta” dejó 80 muertos y decenas de personas sin vivienda en Venezuela. Investigaciones apuntan a una presunta traición de los hermanos Rodríguez y negociaciones con Donald Trump. Estados Unidos habría obtenido acceso al petróleo venezolano y liberación de presos políticos. Aunque se restablecieron relaciones diplomáticas, China y Rusia rechazaron la incautación del crudo.

EL REGRESO DEL COFRE

Imágenes revelan la presencia del cofre presidencial fuera de Palacio y en horario no laboral. El hecho coincide con una reunión no registrada del presidente encargado José Jerí.

El edificio alberga empresas vinculadas a intereses chinos y a Nicanor Boluarte. Especialistas advierten sobre la necesidad de transparencia para evitar precedentes irregulares.

EL ALCALDE Y LA SOMBRA DE “EL JOROBADO”

Un atentado con granada frente a la casa del alcalde de Carabayllo generó alarma política. Aunque el burgomaestre atribuye el ataque a mafias de terrenos, la Fiscalía sostiene otra versión.

Investigaciones lo vinculan a una organización criminal liderada por “El Jorobado”. Se habrían direccionado contratos y permisos municipales a favor de esta red delictiva.

COSTA VERDE ES UNA BOMBA DE TIEMPO

La Costa Verde carece de vías de escape adecuadas ante un sismo o tsunami. Solo existen 13 puentes peatonales para siete distritos y 20 kilómetros de litoral.

Ascensores en mal estado agravan el riesgo y evidencian falta de mantenimiento. La gestión de la infraestructura no ha logrado corregir estas fallas críticas.

