Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 29 de marzo | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 29 de marzo de 2026.

LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL

La campaña electoral, hasta ahora marcada por la apatía, tuvo un breve repunte esta semana con la realización del primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima. En tanto, 34 de los 35 candidatos en carrera expusieron sus propuestas sobre seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, en un primer bloque desarrollado en tres jornadas consecutivas. El encuentro en el que no participó el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas, dejó estilos marcadamente distintos: algunos aspirantes apostaron por la confrontación, mientras que otros -los menos- optaron por centrarse en sus propuestas. Desde mañana se inicia una nueva ronda de debates, que pondrá sobre la mesa temas claves como economía, educación e innovación.

CANDIDATOS CON ANTECEDENTES

Punto Final y la Unidad de Investigación de Latina Noticias revisaron los antecedentes policiales y judiciales de numerosos candidatos al Congreso bicameral. Descubrieron que varios declararon sus sentencias condenatorias, pero otros omitieron consignar sus antecedentes. Entre ellos está Rolando Cueva García, candidato a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana por el partido Buen Gobierno. Cueva fue denunciado por amenazar de muerte a otra persona en los pasillos de la facultad de ingeniería mecánica de la UNI y, además, aparece en un video empuñando una pistola, grabado por él mismo hace 3 años. Hoy, él afirma que se trató de una broma. No es el único: hay otros tres candidatos de diferentes partidos y de diversas regiones con antecedentes por hurto.

¿DE AZÁNGARO AL CONGRESO?

Un grupo de candidatos al Congreso que trabajó en el Estado fue expulsado por falsificar documentos para certificar experiencia laboral o por delitos como vender puestos usando certificados falsos. La Unidad de Investigación de Latina Noticias consiguió las sentencias administrativas de Servir que los inhabilitan para ejercer cargos públicos. A pesar de ello, ahora buscan regresar al Estado como representantes de partidos políticos y de sus regiones, apelando al voto ciudadano. Punto Final los buscó y sus respuestas resultaron, cuanto menos, llamativas.

CONGRESISTAS BUSCAN REELECCIÓN, PERO ¿QUÉ HACEN?

En diciembre de 2021, durante este periodo legislativo, se creó la comisión especial de seguridad ciudadana, presidida desde entonces por el congresista por Somos Perú, Alfredo Azurin. Esta comisión, que debía ser temporal, terminó funcionando como una comisión ordinaria. De los 8 congresistas que la integran, siete buscan la reelección. La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final revelan que esta comisión ha generado al Estado dos millones 150 mil soles en el pago de sueldos y viáticos para sesiones descentralizadas. Sin embargo, sus informes no han aportado resultados concretos en la lucha contra la criminalidad. Además, se observa que las comisiones especiales, que se han incrementado en 30, terminan chocando con las funciones con las comisiones ordinarias. Su impacto es casi nulo, pero generan un gasto adicional al Estado.

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