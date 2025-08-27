Punto Final reveló en marzo los nexos entre Nicanor Boluarte, el ministro Santiváñez y Percy Tenorio

En marzo de este año, un reportaje de Punto Final puso en la mira a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, al revelar sus visitas al despacho del coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal, en San Isidro. Según la investigación periodística, en esa oficina el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, habría ocultado equipos electrónicos y documentos vinculados a indagaciones fiscales.

Meses después, de la revelación de Punto Final, la mañana de este miércoles, la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional allanaron la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en San Borja, así como la oficina de Santiváñez. Ambos son investigados por presuntas irregularidades y vínculos con empresas mineras como El Dorado.

De acuerdo con los registros presentados por Punto Final, Nicanor Boluarte acudió en al menos siete ocasiones al despacho de Tenorio entre enero y febrero, incluso pocos días después de salir de la clandestinidad. En ese lugar, habría sostenido reuniones mientras estaba prófugo por el caso “Los Waykis en la Sombra”.

Aunque Percy Tenorio negó conocer a Nicanor, el programa reveló que su oficina funcionaba como una especie de coworking legal, donde distintos abogados podían usar las instalaciones sin vínculo laboral directo.

RESPUESTA DEL ABOGADO DE BOLUARTE

En aquel entonces, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, señaló que desconocía las visitas de su patrocinado a la oficina, así como los motivos que lo habrían llevado a asistir a tal lugar.

En ese sentido, el letrado cuestionó la decisión de su cliente por guardar silencio y reveló que le ha recomendado en diversas oportunidades que brinde entrevistas a los medios de comunicación para esclarecer los cuestionamientos en su contra.

¿QUIÉN ES PERCY TENORIO?

Percy Alberto Tenorio Gamonal es un coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú y ex jefe de la DINOES durante las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de Manuel Merino.

Por tal caso, Tenorio enfrenta un proceso penal, en el cual fue defendido por Juan José Santivañez Antúnez, exministro del Interior durante el gobierno de Dina Boluarte.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7