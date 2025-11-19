Qali Warma: Policía y Fiscalía detienen a tres exfuncionarios en megaoperativo

En un megaoperativo conjunto realizado en La Libertad, Áncash y Lima, la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional intervinieron 16 inmuebles y detuvieron preliminarmente a tres exfuncionarios, en el marco de la investigación por el caso “Los Fríos del Hambre”.

Esta presunta red criminal habría favorecido de manera irregular a proveedores del programa Qali Warma. Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Permanecerán bajo detención preliminar durante siete días.

Los intervenidos fueron identificados como Aníbal Manuel Morillo Arqueros (60) y Jorge Luis Silva Chuna (47), quienes, según la Fiscalía, habrían activado una red de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad para facilitar permisos y fiscalizaciones sanitarias irregulares a favor de la empresa Frigoinca S.A.C.

También fue detenido Luis Alejandro Álvarez Saavedra (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, acusado de recibir sobornos a cambio de manipular reportes sobre volúmenes de productos cárnicos destinados al programa de alimentación escolar.

Durante las diligencias, encabezadas por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta y cinco fiscales adjuntos, se incautaron equipos electrónicos, celulares y dinero en efectivo, elementos considerados clave para el avance de las investigaciones.

🚨 #LoÚltimo | Caso #QaliWarma | Fiscalía anticorrupción ejecuta allanamientos en simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, y consigue la detención preliminar judicial de investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. pic.twitter.com/XFiYXoBLkR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 19, 2025

La Fiscalía también investiga a Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña, por su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias que habría permitido que empresas sancionadas continuaran contratando con el Estado mediante la manipulación de procedimientos en DIGESA y Geresa. Al buscarlo en su domicilio, como parte de este megaoperativo, no fue encontrado.

Según las autoridades, la red habría operado entre 2021 y 2024, adulterando controles sanitarios y validando resoluciones técnicas sin observar irregularidades. Estas acciones habrían comprometido la transparencia del proceso de abastecimiento alimentario y puesto en riesgo la salud de miles de escolares en distintas regiones del país.

