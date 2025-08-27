¿Quién es Percy Tenorio y cuál sería su vínculo con Nicanor Boluarte y Juan José Santiváñez?

Tras el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, reaviva las conexiones que mantenía con el abogado Percy Tenorio Gamonal y el reciente ministro de justicia, Juan José Santiváñez, vinculados a una serie de delitos.

La relación entre Percy Tenorio y Nicanor Boluarte viene siendo cuestionada desde hace varios meses. Un reportaje de Punto Final, emitido entre enero y febrero de este año, reveló que Nicanor acudió al despacho de un abogado donde el actual ministro de Justicia, Santiváñez, habría ocultado objetos electrónicos relacionados con una investigación.

VISITAS DE NICANOR AL DESPACHO DE TENORIO

De acuerdo con la investigación, Nicanor Boluarte acudió hasta en siete ocasiones a una oficina ubicada en el Centro Empresarial San Isidro, en la avenida Panamá 3535. Dicho despacho pertenece al coronel PNP en retiro Percy Alberto Tenorio Gamonal, excliente del ministro Santiváñez. En ese lugar, este último habría ocultado su iPad, computadora y diversos documentos.

Según registros, Boluarte visitó la oficina entre enero y febrero de este año, comenzando solo tres días después de haber salido de la clandestinidad. Sin embargo, pese a estas evidencias, Tenorio negó conocerlo.

Por otro lado, se reveló que el hermano de la presidenta habría utilizado la oficina de Percy Tenorio para sostener reuniones mientras permanecía prófugo, tras dictársele prisión preventiva por el caso “Los Waykis en la Sombra”.

Ante ello, Tenorio aseguró que su despacho funciona como una especie de coworking legal, donde distintos abogados utilizan los ambientes sin mantener un vínculo laboral con él. “Yo presto la sala a colegas. No hay alquiler, solo colaboración”, declaró a Punto Final.

¿QUIÉN ES PERCY TENORIO?

Percy Tenorio es investigado por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas el 14 de noviembre de 2020 durante las protestas en Lima contra la vacancia de Martín Vizcarra y la breve investidura de Manuel Merino como presidente.

Tenorio fue defendido por Juan José Santiváñez Antúnez, exministro del Interior y actual titular de la cartera de Justicia, con quien asegura no tener una relación de amistad.

“Yo he sido cliente del estudio Santiváñez. Amistad no tengo con el señor. Él fue mi abogado cuando se inicia el proceso administrativo por las marchas del 14 de noviembre de 2020. Me acompañó al Ministerio del Interior como abogado en la parte administrativa”, declaró en su momento.

OPERATIVO ÍCARO

El allanamiento realizado esta mañana en la vivienda de Nicanor Boluarte se enmarca en el operativo Ícaro. De acuerdo con las primeras investigaciones, este se estaría llevando a cabo de manera simultánea en diversos inmuebles.

En este proceso, Boluarte afronta la imputación de cuatro presuntos delitos:

Favorecimiento ilícito en la adecuación de los términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior.

Cobros indebidos a cambio de garantizar la permanencia de generales en sus cargos.

Favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado.

Encubrimiento y ocultamiento de pruebas.