Rafael Belaúnde ratifica que fue víctima de un ataque armado en Cerro Azul y muestra pruebas

Durante una conferencia de prensa en Lince, Rafael Belaúnde, aspirante a la presidencia por el partido Libertad Popular, confirmó que fue víctima de un atentado con arma de fuego en Cerro Azul el 2 de diciembre del 2025. Ante la calificación del hecho como un montaje, presentó pruebas periciales que ratifican el ataque.

Sobre el siniestro, mencionó que se produjeron cuatro disparos hacia su vehículo mientras se desplazaba en él. Una de las balas quedó alojada en el parabrisas y pudo ser recuperada para las pericias correspondientes. Además, sostuvo que para evitar quedar expuesto ante el atacante realizó maniobras en su camioneta y, al ver su vida en peligro, utilizó en defensa propia su arma de fuego registrada.

“La bala que me hubiera matado salió por la ventana del piloto. Si no hubiera girado la camioneta, no estaría aquí…la absorción atómica han confirmado que yo disparé mi arma, pero no los tiros que se me hicieron a mí”, indicó el postulante de Libertad Popular quien aclaró que es decisión personal y legal la adquisición de armamento, siempre y cuando sea con responsabilidad. También aseguró que los atacantes se dieron a la fuga en una moto lineal por una zona sin cámaras de seguridad.

Por otro lado, informó que desde el 23 diciembre cuenta con resguardo de seguridad del Estado, solo para sus actividades de campaña. “Lo lamentable es que se ha normalizado -la violencia- en el Perú. Esto que me ha ocurrido a mí le ocurre al bodeguero, al panadero. Claro, no todos tienen un arma de fuego para repeler un asalto hacia su integridad. Pero esto ocurre cotidianamente”, declaró. Belaúnde aprovechó dicha conferencia de prensa para reafirmar su propuesta de lucha contra la criminalidad, en la que plantea sanciones severas para sicarios y extorsionadores, penales de máxima seguridad y uso intensivo de inteligencia policial.

