Defienden proyecto tren Lima-Chosica: Municipalidad de Lima responde al MTC

Tras la advertencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre presuntas fallas graves en los vagones y locomotoras del proyecto Tren Lima-Chosica, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que rechazó las observaciones y acusó al sector de difundir información “falsa y tergiversada”.

Según el pronunciamiento, más del 80 % de los coches y el 70 % de las locomotoras están en buen estado estructural o pueden rehabilitarse sin mayores intervenciones. Añadió que reacondicionar la flota donada supondría un ahorro de más de USD 200 millones frente a la compra de trenes nuevos y permitiría iniciar una operación piloto en tres a seis meses, sin largos procesos de licitación.

BENEFICIOS SOCIALES Y CUESTIONAMIENTO AL MTC

El pronunciamiento resalta que el proyecto generaría un beneficio social y económico superior a USD 8,700 millones en 25 años, además de crear empleo técnico local, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del aire en Lima.

Finalmente, la Municipalidad cuestionó que el MTC haya utilizado información “apócrifa y no verificada” de una página web y defendió que el informe técnico original respalda la viabilidad del proyecto.

FALLAS CRÍTICAS EN LOCOMOTORAS Y VAGONES

El MTC informó que el material rodante destinado al Tren Lima-Chosica presenta serias deficiencias que comprometen su seguridad. Según el informe de la empresa Rail Electrical Services, se evaluaron 20 locomotoras y 93 vagones donados por la compañía estadounidense Caltrain.

El documento detalla problemas graves: unidades imposibles de recuperar, motores que requieren una reconstrucción total, fugas de aceite, fallas en el sistema de drenaje, bloqueos en el arranque y desperfectos en los turbos. También señala la ausencia de puertas, ventanas y repuestos indispensables para garantizar la operación segura de los trenes.