Renovación Popular subsana observaciones a candidatura de López Aliaga en Lima

Renovación Popular subsanó, la tarde del miércoles 24 de junio, las observaciones del Jurado Electoral Especial de Lima Centro sobre la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima. Lo hizo dentro del plazo legal concedido por el órgano electoral.

Entre los argumentos presentados por el partido figura que el excandidato presidencial envió una carta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 19 de junio, en la que comunicó su desistimiento de ser proclamado y de recibir sus credenciales como senador. También se indica que remitió una misiva a la Oficialía Mayor del Congreso el lunes 22 de junio, en la que expresó su decisión de no juramentar ni asumir el cargo.

“De la revisión de ambos documentos se aprecia con absoluta claridad que el citado candidato ha manifestado de forma anticipada, expresa e inequívoca su decisión de no incorporarse al Senado de la República, situación que descarta cualquier incompatibilidad material o jurídica con la candidatura a regidor provincial de Lima”, se lee en el documento.

El partido también sostiene que la Ley de Elecciones Municipales no contempla como impedimento para postular a la alcaldía o a una regiduría el hecho de haber sido elegido congresista o senador en las Elecciones Generales 2026. Además, afirma que el exalcalde no sería una autoridad congresal en funciones, ya que la incorporación al cargo exige el cumplimiento de actos posteriores a la elección, como la presentación de documentación, declaraciones y requisitos ante la Oficialía Mayor.

Finalmente, Renovación Popular señala que la Ley Orgánica de Elecciones permite que una persona que participó como candidata en las Elecciones Generales postule luego en las Elecciones Regionales y Municipales del mismo año electoral.

LÓPEZ ALIAGA ENVÍA CARTA AL CONGRESO

En la carta enviada al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, Rafael López Aliaga informó su decisión “consciente, meditada e irrevocable” de no juramentar ni asumir como senador.

“En mi caso particular, no nos encontramos frente a una imposibilidad material o jurídica de cumplir tales exigencias, sino ante una decisión expresa y definitiva de no incorporarme al Senado. Por ello, carecería de sentido continuar con un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que no se producirá”, expresa el exburgomaestre.

En el documento, el empresario citó como antecedente el caso de Fabiola Morales Castillo, quien en 2015 comunicó que no juramentaría ni asumiría como regidora municipal de Lima. Precisó que, si bien el cargo de regidor también es irrenunciable, el Jurado Nacional de Elecciones “entendió correctamente que una cosa es la irrenunciabilidad del cargo ya asumido y otra muy distinta es la situación de quien nunca llega a incorporarse ni ejercer efectivamente la función para la cual fue elegido”.

Por último, sostuvo que las curules son asignadas a las organizaciones políticas de acuerdo con la voluntad popular expresada en las urnas. En consecuencia, indicó que correspondería al JNE incorporar al candidato no proclamado de la lista al Senado nacional de Renovación Popular, según el orden de votación obtenida. En este caso, el lugar correspondería a Absalón Vásquez, exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori.

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