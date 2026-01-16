Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra participarán en las Elecciones 2026 tras decisión del JNE

Los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra siguen en carrera por llegar a la Presidencia de la República tras la decisión adoptada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Precisamente, el Pleno del JNE publicó en su portal web institucional los resultados de la votación de los casos relacionados con los candidatos presidenciales de las organizaciones políticas Renovación Popular (Rafael López Aliaga) y Perú Primero (Mario Vizcarra), los cuales fueron revisados en audiencia pública el jueves 15 de enero.

Con respecto a Renovación Popular, el Pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones interpuestas por dos ciudadanos contra las resoluciones del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE-LC1). En consecuencia, el candidato presidencial Rafael López Aliaga y la fórmula de dicha organización política continúan en el proceso de Elecciones Generales 2026.

Y en cuanto a Perú Primero, se declaró fundada la apelación presentada por el personero legal de esa organización política contra lo resuelto por el JEE-LC1, por lo que el candidato presidencial de la agrupación, Mario Vizcarra, también se mantiene en el proceso electoral.

