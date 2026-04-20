JEE inician HOY audiencias de recuento de votos de las Elecciones Generales 2026

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciarán este lunes 20 de abril las audiencias públicas de recuento de votos de diversas mesas de sufragio, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Este procedimiento forma parte de las etapas de fiscalización y revisión de resultados, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

Las audiencias serán transmitidas a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante el botón “Recuento de votos EG 2026”, así como por la señal de JNE Media, lo que permitirá a la ciudadanía seguirlas en tiempo real.

AUDIENCIAS PROGRAMADAS

Lunes 20

JEE Chanchamayo:

* 8:00 a.m. -Mesa de sufragio Nº 027042 / Junín – Chanchamayo – Pichanaqui

* 9:00 a.m. -Mesa de sufragio Nº 902524 / Junín – Satipo – Río Tambo

* 10:00a.m.-Mesa de sufragio Nº 026773 / Junín – Satipo – Río Negro

* 11:00a.m.-Mesa de sufragio Nº 026764 / Junín – Satipo – Río Negro.

JEE Huancayo:

* 9:00 a.m.-Mesa de sufragio Nº 025789 / Junín /Jauja/ Canchayllo.

JEE Piura 2:

* 10 a.m.-Mesa de sufragio N° 070357 / Piura/Piura/La Arena.

Martes 21

JEE Chanchamayo

08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026797/ Junín- Satipo- Río Negro

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 902541/ Junín-Satipo-Río Tambo

Miércoles 22

JEE Chanchamayo:

08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027178/Junín-Chanchamayo-Perené

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027043/Junín-Chanchamayo-Pichanaqui

10:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026580/Junín-Satipo-Río Negro

11:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026226/Junín-Tarma-La Unión

JEE Ica

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 021911/Ica-Ica-Ica

11:40 a.m.-Mesa de sufragio N° 022088/Ica-Ica-Tinguiña

03:00 p.m.-Mesa de sufragio N°022470/Ica-Ica-Santiago

05:40 p.m.-Mesa de sufragio N° 022323/Ica-Ica-Pueblo Nuevo

JEE Arequipa 2

* 9:00 a.m.-Mesa de sufragio Nº 007312 / Arequipa – Arequipa – Socabaya

* 3.00 p.m.-Mesa de sufragio Nº 006394 / Arequipa – Arequipa – La Joya.

JEE Lima Norte 3:

* 10:30 a.m.-Mesa de sufragio N° 061124 / Los Olivos – Lima – Lima

* 2:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039692 / Carabayllo – Lima – Lima

* 4:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039495 / Carabayllo – Lima – Lima

El recuento de votos se realiza en los casos en los que existen actas observadas o solicitudes presentadas por las organizaciones políticas, y constituye una etapa clave para resguardar la voluntad popular expresada en las urnas.

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