Descartan riesgo de tsunami en litoral peruano tras terremoto de 7.4 en Japón

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de Japón. La entidad, encargada del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, indicó que el evento sísmico no reúne las condiciones necesarias para generar olas de gran magnitud que puedan afectar el territorio nacional.

El sismo se produjo en el océano Pacífico y generó alertas en Japón, donde las autoridades advirtieron sobre la posible llegada de olas de hasta tres metros en algunas zonas costeras. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación en varias localidades ante el riesgo potencial para la población.

Sin embargo, tras analizar la información emitida por centros internacionales de monitoreo, la autoridad peruana concluyó que no existe amenaza para el país. Precisó que factores como la ubicación del epicentro, la profundidad del sismo y la dinámica del movimiento no favorecen la generación de un tsunami con impacto en las costas peruanas.

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INFORMACIÓN – NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

20-04-26 02:52:56

Magnitud: 7.4 Mw

Referencia: 115 km ENE of Miyako, Japan

Profundidad: 10.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/W1VLDHpuGX — Hidrografía Perú (@DHN_peru) April 20, 2026

La institución agregó que mantiene una vigilancia permanente ante cualquier variación en las condiciones del mar, conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Hasta el momento, reiteró, no se ha emitido ninguna alerta ni aviso de tsunami para el litoral peruano.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UN SISMO O ALERTA DE TSUNAMI?

Ante un sismo en la costa del Perú, se recomienda mantener la calma y ubicarse en una zona segura dentro de la vivienda u oficina, como junto a columnas, muros estructurales o debajo de mesas resistentes. También es importante alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y evitar el uso de ascensores. Si la persona se encuentra en la vía pública, debe ubicarse en espacios abiertos, lejos de postes, cables eléctricos y edificaciones.

Después del movimiento, se debe evaluar posibles daños y seguir las indicaciones de las autoridades, como el Instituto Nacional de Defensa Civil. Además, es fundamental contar con una mochila de emergencia y mantenerse informado a través de canales oficiales.

En caso de alerta de tsunami, se debe evacuar de inmediato hacia zonas altas y seguras, alejadas del mar. Se recomienda desplazarse con rapidez, sin correr, y utilizar rutas señalizadas. No se debe retornar a la costa hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación confirme el fin del peligro.

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