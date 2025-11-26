Rafael Vela rechaza las acusaciones de “venganza” de Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de cárcel

La reciente condena a 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y judicial. Una de las más contundentes provino del coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, quien expresó su plena conformidad con el fallo y destacó el trabajo realizado por el fiscal a cargo, Germán Juárez Atoche.

“Muy satisfecho con el trabajo que ha realizado el equipo del fiscal Germán Juárez Atoche”, afirmó Vela, subrayando que la sentencia se sustenta en una labor “prolija” del Ministerio Público. Para el coordinador del equipo Lava Jato, la resolución emitida por el Poder Judicial reafirma un principio esencial en el sistema democrático peruano: la posibilidad de que un expresidente constitucional responda ante la justicia y reciba una condena cuando corresponde.Este camino ya fue recorrido por Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, todos procesados y sentenciados en distintos momentos por delitos cometidos durante o antes de sus gobiernos.

RESPONDE A LA ACUSACIÓN

La defensa pública de Vizcarra, expresada a través de un mensaje en la red X —en el que asegura ser víctima de una supuesta “venganza” por enfrentar a un “pacto mafioso”—, fue rechazada de manera tajante por Vela. “Ninguna. Eso representa un agravio hacia el sistema de justicia, hacia la autonomía del Ministerio Público y la independencia en el ejercicio de la función judicial”, sostuvo, desestimando por completo la existencia de intereses subalternos detrás de la investigación y posterior condena.

Vela también fue crítico con la actitud procesal del exmandatario, afirmando que “niega los hechos y la actividad probatoria, pese a que ha tenido todas las oportunidades para defenderse”. Insistió en que las garantías del debido proceso fueron respetadas “escrupulosamente” y que las acusaciones de Vizcarra buscan “refugiarse en artilugios o aseveraciones sin base jurídica ni fáctica”.

Asimismo, descartó cualquier tipo de presión ejercida sobre el fiscal Juárez Atoche durante el juicio. “Él ha estado centrado en un aspecto estrictamente técnico y procesal, jurídico, siempre poniendo en conocimiento la evidencia”, añadió. Con estas declaraciones, Rafael Vela no solo respalda la sentencia, sino que reafirma la posición del Ministerio Público frente a uno de los casos más emblemáticos de los últimos años, subrayando que la justicia peruana debe mantenerse al margen de presiones políticas y discursos confrontacionales.

