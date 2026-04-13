[LINK OFICIAL DE LA ONPE]: Mira aquí los resultados en línea de las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene informando sobre los resultados de los comicios generales, priorizando los reportes de la elección de la fórmula presidencial, tras el cierre de la jornada electoral.

Los resultados se publican de manera progresiva, mesa por mesa, conforme avanza el conteo de votos, lo que permite un seguimiento detallado del proceso electoral sin necesidad de esperar reportes consolidados en horarios específicos.

Como se informó previamente, la ONPE dispuso que los resultados no sean anunciados mediante conferencias tradicionales, sino únicamente a través de esta plataforma digital, con el objetivo de brindar información más rápida y transparente a la ciudadanía.

Para ver el avance de los resultados de las Elecciones 2026 debes darle clic a: resultadoelectoral.onpe.gob.pe. Allí podrás acceder a la información, conforme se vayan procesando y transmitiendo las actas desde los distintos centros de votación a nivel nacional.

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