Regidora de la MML sobre operatividad del tren Lima-Chosica: “El concurso público podría durar 50 días”

En conversación con Latina Noticias, Fabiola Morales, regidora de la Municipalidad de Lima, señaló que todavía no se tienen mayores detalles de la operatividad del tren que unirá Lima-Chosica. Y, que desde la comuna se convocará un concurso público para conocer a la empresa responsable. Además, señaló que la iniciativa del alcalde es para resaltar.

“El siguiente paso es hacer un concurso público que podría durar 50 días para que operadores interesados tanto nacionales como del mercado internacional, se animen a dar este servicio que insisto no lo va a dar la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Lima ha traído los trenes, pero todos los demás tienen que poner su granito de arena, en primer lugar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ATU, para que esto se haga realidad”, señaló la regidora.

Además, señaló que “lo más importante” es tener buena voluntad para que el proyecto de Rafael López-Aliaga opere de manera correcta.

“Ojalá que en el menor tiempo posible, demos ese gran paso que no solamente es de Lima, es un paso que va a dar todo el país, hacia una nueva modalidad de transporte que está en todo el mundo. Si uno va a Europa o al Asia, la gente no se moviliza tanto en automóvil, sino en trenes y en autobuses. El Ministro de Transporte debe estar feliz con este regalo”, expresó.

Finalmente, la regidora de la Municipalidad de Lima, se refirió a las intenciones de Rafael López Aliaga de postular a la presidencia del Perú, señalando que si van a vincular las acciones con una posible candidatura presidencial, mejor “no hacer nada”.

“El alcalde ofreció que iba a traer estos trenes y los ha traído, eso es lo importante. No tomemos, digamos este asunto solamente desde un punto de vista en que supuestamente entre comillas se quiere hacer campaña electoral, porque si no no hagamos nada”, concluyó la regidora.

