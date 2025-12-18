Renovación Popular asegura su participación en las elecciones generales de 2026 tras rectificación ante el JNE

El partido político Renovación Popular no corre peligro de quedar fuera de las elecciones generales de 2026, luego de que se aclarara un pedido presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que inicialmente encendió las alertas sobre una eventual nulidad de sus comicios internos. Con esta precisión, también queda a salvo la candidatura presidencial del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder y principal figura de la agrupación.

La controversia se originó cuando Jorge Aspillaga Valderrama, representante de una lista de candidatos por la región Lambayeque que fue rechazada durante el proceso interno, solicitó al JNE que se declare la “nulidad total de las elecciones primarias e internas del partido político Renovación Popular a nivel nacional”. En su escrito inicial, Aspillaga argumentó supuestas vulneraciones a principios como la democracia interna, la transparencia y el debido proceso, lo que generó preocupación sobre la legalidad de todo el proceso partidario a escala nacional.

Sin embargo, en un nuevo documento presentado ante el máximo organismo electoral, Aspillaga Valderrama se rectificó y precisó el alcance real de su solicitud. En el nuevo escrito, señaló que su intención “siempre fue cuestionar la legalidad de las elecciones internas del partido en Lambayeque”, y no poner en duda la validez de las primarias realizadas en el resto del país.

De esta manera, Aspillaga aclaró que las presuntas irregularidades se habrían producido únicamente durante el desarrollo de las elecciones internas en Lambayeque, por lo que el JNE debería limitarse a verificar dicho proceso regional. Con ello, queda descartada la posibilidad de que se anulen las elecciones internas a nivel nacional, escenario que hubiera comprometido seriamente la participación de Renovación Popular en los próximos comicios generales.

RENOVACIÓN POPULAR SE PRONUNCIA

Desde las redes sociales oficiales del partido, Renovación Popular se pronunció sobre el tema y restó validez al primer pedido presentado ante el JNE. La agrupación calificó dicho documento como “un recurso extemporáneo y sin sustento que deberá ser rechazado”, reafirmando su confianza en la legalidad de sus procesos internos.

Con esta rectificación, el panorama electoral para Renovación Popular se estabiliza y la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga continúa sin obstáculos legales, de cara a una contienda electoral que se perfila como clave para el futuro político del país en 2026.

