Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a un debate en Chota

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó en la puerta del Congreso del Perú que aceptará realizar debates descentralizados con Keiko Fujimori, pero que debe iniciarse en Chota, Cajamarca.

“Tiene que ser descentralizado. Empecemos por Chota”, comentó ante la prensa en los pasillos del Parlamento.

Hasta la publicación de esta nota, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasarían a la segunda vuelta por la presidencia al 99.984% de conteo de votos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), siendo una de las elecciones más polarizadas que la democracia peruana ha vivido.

Por otro lado, la provincia cajamarquina de Chota es una de las jurisdicciones donde Sánchez obtuvo más del 50% de votos, por delante de Keiko Fujimori, quien solo obtuvo 8.7% de votos en la región.

Ante ello, Keiko Fujimori le hizo recordar que él no nació en Chota, sino en Huaral, y que actualmente vive en el distrito limeño de San Borja. Por lo que reta al candidato de JP a un debate en uno de estos lugares.

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