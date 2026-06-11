Roberto Sánchez se reunió con las misiones observadoras de la Unión Europea y OEA

Tras los últimos reportes de la ONPE que colocan a Keiko Fujimori a la vanguardia del cómputo general, el aspirante presidencial Roberto Sánchez ha optado por el silencio. No obstante, el secretario general de Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini, afirmó que la interna partidaria asume estos porcentajes con absoluta tranquilidad.

Movilizaciones en regiones y convocatoria en Lima

Mientras la dirigencia mantiene cautela, las bases de simpatizantes de JP han iniciado protestas y plantones en los exteriores de las sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en Puno y Juliaca, además de registrarse un bloqueo en el puente internacional de Ilave.

En paralelo, Roberto Sánchez utilizó sus plataformas digitales para convocar de urgencia a sus parlamentarios electos en la capital para este sábado 13 de junio, bajo la consigna de defender la voluntad popular.

Fiscalización internacional y alertas de fraude

Este llamado coincide con las audiencias privadas que el candidato sostuvo con las delegaciones diplomáticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). La cita, gestionada por el equipo técnico de JP, se programó luego de que el propio líder político advirtiera en la víspera sobre presuntos intentos externos por alterar el desenlace democrático de los comicios.

Por su parte, Alexander Gray, representante adjunto de la delegación de la UE, enfatizó que la correcta resolución de los votos impugnados y las actas observadas es un componente técnico vital para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Millonaria inversión en recursos de nulidad

La estrategia legal del partido de izquierda para revertir la tendencia actual implica una inversión masiva en trámites administrativos:

Impugnaciones en el país: 1,751 mesas de votación cuestionadas en territorio peruano.

Impugnaciones en el extranjero: 647 actas bajo recurso de nulidad en Estados Unidos (lo que representa casi el 90 % del sufragio en dicho país).

Costo financiero: La presentación de estas apelaciones electorales demandará un desembolso superior a los 2 millones de soles por parte de la agrupación política.

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