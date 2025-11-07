Roger Waters envía mensaje en apoyo a Betssy Chávez, Pedro Castillo y Claudia Sheinbaum

El reconocido músico británico Roger Waters se ha sumado al debate internacional, felicitando públicamente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por otorgar asilo político a Betssy Chávez, expremier acusada por el intento de golpe de Estado del 2022.

El cofundador de Pink Floyd difundió su postura a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, no solo respaldó la determinación del gobierno mexicano, sino que también dirigió críticas contundentes contra Estados Unidos y los líderes políticos actuales de nuestro país.

Roger Waters compartió su posicionamiento político en sus plataformas digitales, señalando a sus seguidores que lo hacía mientras disfrutaba de su café matutino. Su publicación inició con el categórico mensaje: “¡Viva Claudia, viva Betssy, viva Pedro Castillo, viva Perú, gringos go home!”. Esta rápidamente viralizada por sus seguidores y simpatizantes.

Además, el afamado compositor expresó su opinión sobre la inestabilidad política peruana, aseverando que “Betssy Chávez debería ser la primera ministra de Perú en este momento, y lo sería si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país”.

Asimismo, el autor de himnos como The Wall calificó al gobierno de Lima como “pro estadounidense”. También denunció que “la clase dominante ha evadido la democracia en ese hermoso país y se lo están entregando a las empresas americanas de litio”.

Roger Watersfinalizó su mensaje exigiendo la excarcelación del expresidente Pedro Castillo: “Dejen a Pedro Castillo fuera de la cárcel, imbéciles, él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar al país, hasta que tengan otra elección”.

