Rutas de Lima en contra de sentencia del TC: «Pedimos la intervención del gobierno central»

Tras la denuncia de Rutas de Lima (RDL) a la Municipalidad de Lima (MML), por resistirse a construir una vía alterna del peaje de Chillón pese a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) No. 84/2024, que se suspende la tarifa en la autopista Panamericana Norte, Ives Becerra, director legal de rutas de Lima accedió a una entrevista en Punto Final y esto fue lo que dijo.

Según Becerra desde marzo intentó varias veces coordinar con la Municipalidad de Lima para ejecutar las acciones definidas por el TC para levantar la suspensión; pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte, asegurando que la MML trata a la concesión de Rutas de Lima como una «concesión que no existiera», «la Municipalidad no ha hecho absolutamente nada por dar cumplimiento este mandato». «Tenemos un mandato claro del TC, un responsable plenamente identificado, que tiene que cumplir para que pueda levantarse el cobro del peaje».

Es por eso que, al no recibir una respuesta por parte del alcalde Rafael López Aliaga, sobre una vía alterna, Ives Becerra comentó que la situación para Rutas de Lima se agrava cada vez más. Sin embargo, al no recibir ingresos desde la autopista norte, el entrevistado confirmó que la empresa nunca ha dejado de brindar servicios en el tramo, siguen trabajando al 100%.

Pero de continuar esta situación, Becerra, afirma que continuarán pidiendo la intervención del Gobierno central frente al incumplimiento local de la Municipalidad de Lima. «Hemos notificado a todas las autoridades competentes para que tomen cartas sobre el asunto, pero lamentablemente no tenemos respuesta», añadió.

En caso el Gobierno no responda a ninguna solicitud, Rutas de Lima, afirma que «seguiremos defendiendo nuestros derechos en los canales legales que corresponden como siempre lo hemos venido haciendo, el marco de protección de inversiones que ha diseñado el Estado es muy claro». Asimismo, detalló que han ganado 2 arbitrajes, y con este tercer arbitraje la «MML deberá pagar 200 millones de dólares a Rutas de Lima».

ENTREVISTA COMPLETA