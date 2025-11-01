Rutas de Lima retomará cobro de peaje en la Panamericana Sur: desde cuándo

La concesionaria Rutas de Lima (RDL) anunció que retomará el cobro de peaje en las Unidades de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur, a partir de las 00:00 horas del 2 de noviembre.

La decisión se produce luego de que la empresa apelara la sentencia judicial que ordenaba la suspensión del cobro.

De acuerdo con el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, cuando una sentencia es apelada, sus efectos quedan suspendidos hasta que el fallo adquiera carácter definitivo.

En ese sentido, la apelación presentada por RDL deja sin efecto la suspensión temporal dispuesta por el Poder Judicial.

La empresa recordó que, luego de ser notificada con la decisión judicial, suspendió de inmediato el cobro de peajes en el tramo sur de la concesión. Sin embargo, tras apelar la medida, retomará sus operaciones con normalidad.

Rutas de Lima también exhortó a las autoridades a respetar sus derechos y a no promover actos que puedan generar agitación social en la zona, señalando la presencia de funcionarios y representantes políticos en distintas estaciones de peaje del sur.

Finalmente, la empresa reiteró que se reserva todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano, afirmando que continuará defendiendo sus intereses y los de sus inversionistas dentro del marco legal.

