Salió el decreto supremo sobre el estado de emergencia anunciado por Jerí: aquí los detalles

El presidente José Jerí anunció esta noche un estado de emergencia para Lima y Callao que entra en vigencia desde las 00 horas de este miércoles 22 de octubre por 30 días. Sin embargo, en su mensaje a la Nación, que duró menos de un minuto, no dio mayores alcances de las medidas adoptadas.

Por ello, se esperaba la publicación del decreto supremo sobre el estado de emergencia en edición extraordinaria de El Peruano y esto finalmente se produjo. En esta nota de Latina Noticias podrás conocer de qué trata lo anunciado por el Jefe de Estado.

DECRETO SUPREMO SOBRE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO

Entre los principales puntos de la norma publicada en El Peruano se destacan los siguientes:

La Policía mantendrá el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Se deberá pedir permiso a las autoridades para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo.

Se prohibe el tránsito de dos personas adultas en motos lineales.

Habrá apagón eléctrico en las celdas de los penales (solo se permitirá la iluminación).

Se restringen las visitas en los penales. Solo podrán ingresar los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Además, solo se permitirá una visita semanal para los presos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial.

Se realizarán pruebas de confiabilidad con uso del polígrafo sobre el personal del INPE y otros funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Habrá operativos para combatir la venta informal y ambulatoria de chips de celulares de dudosa procedencia.

También se efectuarán operativos masivos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos.

Se implementarán medidas de seguridad especial a fiscales y jueces que intervienen en casos de criminalidad

Puedes ver el decreto supremo en su totalidad aquí:

