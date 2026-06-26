Exsecretario de la ONPE renuncia y denuncia presunta manipulación de equipos y documentos

El exsecretario general de la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos, presentó su renuncia al cargo denunciando una presunta manipulación de sus equipos de cómputo y la alteración de documentos internos. En respuesta, la entidad rechazó las acusaciones, aseguró que carecen de sustento y anunció el inicio de una investigación preliminar.

Elar Juan Bolaños Llanos presentó su carta de renuncia al cargo de secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), función que desempeñaba como cargo de confianza. En el documento, fechado el 23 de junio, sostuvo que su decisión responde a la “grave situación” que atraviesa la entidad de cara a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026. Así como por la presunta manipulación de sus equipos y alteración de resultados.

Mediante una Resolución Jefatural 000100-2026-JN/ONPE, la institución dio por concluida su designación con efectividad desde el 23 de junio y encargó temporalmente las funciones de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de Recursos Humanos, hasta la designación del nuevo titular.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ EL EXSECRETARIO DE LA ONPE?

En el documento que remitió a la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos explica que existen “factores graves vinculados a la manipulación” de sus equipos. Negando además que haya generado o redactado información para el Sistema de Gestión Documentaria.

“Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado, el ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentaria, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas”, expone en el documento.

Precisa además que su dimisión del cargo responde también a la grave situación que enfrenta la ONPE para la ejecución de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre de 2026.

“Resaltó la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documentos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona”, remarcó el exsecretario del ente electoral en su renuncia.

ONPE NO ACEPTA RENUNCIA Y DA POR CONCLUIDA SU DESIGNACIÓN

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no tramitó el documento de renuncia de Elar Juan Bolaños Llanos como tal, sino emitió una Resolución Jefatural N° 00100-2026-JN/ONPE, dando por concluida su designación en el cargo de confianza de Secretario General, considerando como su último día de labores el 23 de junio de 2026.

En la resolución firmada por el jefe interino Bernardo Pachas, la ONPE encarga las funciones de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos, desde el 24 de junio hasta la designación del titular.

En un pronunciamiento, la ONPE rechazó las afirmaciones realizadas por el exfuncionario al considerar que carecen de sustento documental y reiteró que colaborará plenamente con las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos.

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