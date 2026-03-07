Renuncia Secretario General del presidente José María Balcázar a pocos días de ser nombrado

Solo han transcurrido dos semanas desde que José Luis Torrico Huerta fue nombrado Secretario General del Despacho Presidencial y ya presentó su renuncia al cargo, según la resolución suprema 072-2026-PCM.

En el documento publicado el sábado 7 de marzo en el diario oficial El Peruano, el presidente interino José María Balcázar y la premier Denisse Miralles aceptaron su renuncia formal y le dieron las gracias “por los servicios prestados” durante las dos semanas que se desempeñó en el puesto, luego de ser designado como Secretario General del Despacho Presidencial el 21 de febrero.

Además, se publicó la resolución suprema 073-2026-PCM, en la que se menciona que quien ocupará el cargo como el nuevo secretario será Alonso Tenorio Trigoso, ingeniero informático que cuenta con trayectoria dentro del sector público.

Recordemos que cuando se designó a Balcázar tras la censura de José Jerí, se habló sobre la posible designación de Loly Wider Herrera como el nuevo Secretario General. Sin embargo, dicha información nunca se oficializó y se confirmó que no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

